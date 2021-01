Infirmières de CLSC aux soins intentifs | «C'est la seule solution qu'on a» -Mélanie Cabana

Mélanie Cabana explique que ses consœurs ont eu une formation abrégée en regard de celle qui se donne d’ordinaire pour être aux soins intensifs. Ce qui soulève des craintes. Une infirmière qui offre des soins en CLSC et qui travaille aux soins intensifs, ce n’est pas la même chose.

« En effet, mais ces infirmières ne sont pas laissées à elle-même. On a des infirmières « leaders », comme on dit. Des infirmières et des infirmiers qui travaillent aux soins intensifs de façon permanente. Nous, on est formés. On est là depuis longtemps.

« Il y a tout le temps un « leader » qui est jumelé à deux infirmières « novices », des infirmières délestées. Alors, elles ne sont pas toutes seules et il y aura toujours quelqu’un pour les aider et pour répondre à leurs questions. »

Cela dit, l’infirmière admet que la situation n’est pas idéale, que la situation est difficile, mais sans le concours de ses consœurs provenant de soins à domiciles ou de pédiatrie « on n’y arriverait jamais ».