Tests de dépistage rapides | Des experts pressent Québec de les utiliser

«Ces tests sont intéressants parce qu’ils permettent de détecter les super propagateurs qu’ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. On a une période de contamination où on est très contagieux de 24 à 72 heures, dans laquelle les tests rapides sont fiables à plus de 90%. Donc, l’idée, c’est d’attraper ces super contaminateurs et de circonscrire des éclosions qui peuvent avoir lieu dans tous les milieux clos ou les endroits où on ne peut pas limiter les contacts, comme les milieux de soins, les écoles et les industries. On obtient les résultats dans les 15 minutes»