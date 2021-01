Où sont les éclosions ? | La Dre Mylène Drouin nous dit qui a la COVID à Montréal, de nouveau l'épicentre de la pandémie

« Le voyage demeure quand même un petit nombre; ça ne représente pas un grand pourcentage. La source d'acquisition principale demeure le domicile ou des contacts amicaux, un ami, un conjoint. Après, c'est l'acquisition en milieu de travail, mais cela a diminué beaucoup durant le temps des fêtes (...) Actuellement, on a beaucoup de sources d'acquisition liées aux CHSLD, aux milieux de soins. On n'a presque plus d'acquisition en lien avec l'école, on va en revoir, mais actuellement, c'est à zéro. Ça demeure une transmission communautaire, ça demeure lié à nos contacts très étroits, nos contacts sociaux étroits dans la communauté. »