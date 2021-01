Bilan COVID, mercredi | 2071 nouveaux cas, 35 décès et 19 hospitalisations de plus

Les autorités québécoises confirment que 2071 nouveaux cas se sont ajoutés dans les dernières 24 heures.

19 personnes de plus occupent des lits dans les hôpitaux pour un total de 1516 et de ce nombre 229 sont aux soins intensifs, huit de plus que dans le dernier bilan.

Le bilan des décès s'alourdit lui, de 35.

La campagne de vaccination se poursuit avec 7855 doses administrées mardi, ce qui fait que le cap des 100 000 doses a été franchi.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé a aussi indiqué que 80 000 nouvelles doses seront livrées cette semaine.

Bilan de la situation au Québec

- Québec rapporte 33 décès, dont 7 au cours des 24 dernières heures, 23 qui sont survenus entre les 6 et 11 janvier, 4 avant le 6 janvier et 1, dont la date est inconnue;

- Un total de 8815 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie; 2 décès ont été retirés du cumulatif puisqu'une enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

- 2071 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au cours des 24 dernières heures pour un total de 234 695 cas positifs depuis le début de la pandémie;

- 1511 personnes sont hospitalisées, une augmentation de 19 par rapport à la veille;

- 229 personnes sont toujours aux soins intensifs, une augmentation de 8 par rapport à la veille;

- 202 166 personnes se sont rétablies de la COVID-19;

- 32 350 tests de dépistage ont été effectués le 11 janvier pour un total de 5 277 747 prélèvements.

** Vaccin contre la COVID-19: 7855 doses ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de 107 365 personnes vaccinées.

Un total de 156 325 doses de vaccin ont été reçues à ce jour.