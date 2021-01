Délestage de chirurgies | «C’est très angoissant» - Véronique Gagnon, dont la chirurgie cardiaque a été reportée

«C’est très angoissant. Quand on me l’a annoncée, c’est le mot MORT que j’avais en tête. Je sais que mes chirurgiens ne me laisseront pas mourir, mais je crois qu’on est 140 000 à subir une chirurgie retardée. Imaginez les gens qui attendent une greffe d’organes… les gens qui ont des cancers, je sais c’est quoi, je suis passé par là aussi. Tu veux juste te le faire enlever le plus vite possible. Là, ils doivent attendre sans savoir jusqu’à quand…c’est tellement d’angoisse et l’angoisse, ce n’est pas bon pour la maladie»