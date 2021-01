2e vague de coronavirus | «La conséquence du non-respect des mesures sanitaires sera dramatique pour le réseau, les patients et la population»

«La situation dans les hôpitaux du Québec est très critique. La hausse des cas et des hospitalisations impose une pression énorme sur le réseau et sur les travailleurs malgré tous les efforts et mesures déjà mis en place. Malheureusement, certains patients risquent d’en subir les conséquences. La majorité des hôpitaux du Québec se situe au niveau maximal du délestage et réussit avec difficulté à réaliser les chirurgies urgentes et oncologiques. Si la tendance se maintient, il pourrait y avoir un dépassement des capacités des lits d’hospitalisations et de soins intensifs pour les patients. Autant ceux atteints de la COVID-19 que pour d’autres maladies. Ceci forcerait le réseau à prendre des décisions encore plus difficiles qu’elles le sont déjà. À Montréal, le taux d’hospitalisation a presque doublé depuis la mi-décembreÙ