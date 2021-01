Elle s'est suicidée à 35 ans | L'époux de la Dre Karine Dion au micro de Paul Arcand

Épuisée par la charge de travail liée à la COVID-19 et culpabilisant sans cesse, la Dre Karine Dion n'en pouvait tout simplement plus et s'est suicidée.

L'époux de celle qui pratiquait la médecine depuis 10 ans à l’hôpital de Granby, David Daigle, s'est confié au micro de Paul Arcand.