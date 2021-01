Couvre-feu | Le premier ministre François Legault s'adresse à la nation québécoise

Le premier ministre du Québec François Legault s'est adressé à la population du Québec par l'entremise de ses réseaux sociaux, samedi, à quelques heures de la mise en place du couvre-feu.

« Je m’adresse à l’ensemble de la nation québécoise. J’ai besoin de chacune et de chacun d’entre vous », dit-il, d'entrée de jeu.

François Legault admet que la décision qu'il a prise n'a pas été facile à prendre, mais que les circonstances l'exigeaient.

« Comme premier ministre, mon premier devoir, c’est de protéger les Québécois. Je considère que la situation est critique et qu’il faut un traitement-choc. Nos hôpitaux se remplissent de malades de la COVID-19. Des centaines de personnes sont aux soins intensifs, en train de lutter pour leur vie. Des dizaines de personnes en meurent tous les jours. »

Il note que la vaccination est en cours, mais que cela va prendre des semaines avant que tout le monde soit vacciné.

« On a tous besoin les uns des autres. On a besoin d’un effort collectif, de tout le monde, pendant un mois Il faut en particulier protéger les personnes de 65 ans et plus qui sont plus vulnérables.

« Notre bataille achève et comme dans un long marathon, ce sont les derniers kilomètres qui sont les plus durs. Je vous implore de faire ce dernier effort. »