COVID-19 | «La pandémie cause des pertes financières énormes pour plusieurs équipes professionnelles»

«Il y a énormément de personnes impliquées dans la structure d’une organisation professionnelle, dans la coordination de matchs et dans l’entourage des joueurs... ça coûte très cher. Le fait qu’une équipe joue dans un amphithéâtre où les consignes sanitaires sont nombreuses, c’est lourd et couteux. […] L’absence de spectateur facilite cette gestion, mais en même temps elle va provoquer des pertes financières énormes. Les revenus des matchs impliquent une panoplie de produits consommés par les amateurs, en plus des frais associés aux billets. Des équipes peuvent toucher jusqu’à trois millions de dollars par match, à domicile. [...] Chose certaine, l'organisation doit s'assurer que ses employés et ses joueurs soient très disciplinés. Sinon, la propagation de la COVID-19 va coûter très cher...»