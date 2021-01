Vaccination au Québec | Tous les Québécois seront vaccinés d’ici septembre 2021

«Je n’ai pas eu de commande d’accélérer la cadence. Je dois ajuster ma cadence au nombre de vaccins qui va entrer. Au mois de janvier, je vais avoir 233 000 doses. On va mettre les équipes en place pour vacciner ce nombre de vaccins. Quand on va arriver au printemps, on ne parlera pas de 9000 ou 10 000 doses vaccinées, on va parler de 40 000 à 50 000 par jour parce que ça va être de grands sites de vaccination populationnelle. Et nous, on va ajuster le nombre de vaccinateurs et de rendez-vous»