Possible reconfinement | Plusieurs Québécois sont anxieux et découragés

«Il y a beaucoup d’incertitudes qui planent et le gouvernement a demandé beaucoup d’efforts à la population depuis mars dernier, moment où il y a eu le premier confinement. Il y a eu ces 28 jours à l’automne, le temps des Fêtes… c’est sûr qu’on sent une usure de la part de la population. Une hâte de revenir à un niveau où on a plus de légèreté et de plaisir. Cette espèce de découragement et de colère envers ceux qu’on pense responsable de ce potentiel resserrement de demain est légitime et tout à fait normale»