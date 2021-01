Pandémies à travers le monde | Après la COVID-19, la maladie X?

«On constate que cette apparition de maladies transmises à l’humain par les animaux vont de pair avec l’empiètement des humains sur toutes sortes de milieux naturels. Donc, ça vient avec la déforestation, la destruction de certaines forêts tropicales. En détruisant certains milieux naturels, on détruit certains prédateurs de ces animaux qui sont des vecteurs de virus. Plus on s’enfonce dans la nature, plus on risque de rencontrer ces virus et plus on risque d’être affectés»