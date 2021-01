« Le départ de la campagne de vaccination au Québec est complètement raté » -Dr Karl Weiss

Le Canada a franchi en fin de semaine le cap des 600 000 cas de COVID-19 tout en atteignant 15 860 morts depuis le début de la pandémie.

L'Ontario et le Québec demeurent les deux provinces les plus touchées par la crise sanitaire et le 2 janvier, on rapportait 2869 cas québécois, un record.

« On est probablement à ce que j'appellerais une troisième vague », disait le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général juif de Montréal, au micro de Louis Lacroix, lundi matin.