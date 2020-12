Protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs en contexte extrême de pandémie | «On est loin d'une surcapacité de 200 %»

Le Québec pourrait éventuellement devoir faire des choix déchirants à propos du traitement des malades dans les unités de soins intensifs.

Les patients présentant de meilleures chances de survie, et qui auraient plus d'expériences de vie significatives devant eux, seraient priorisés advenant un débordement aux soins intensifs des hôpitaux.

C'est ce qu’indique le Protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs en contexte extrême de pandémie.

Dans ce document de 63 pages, qui a été mis à jour par le gouvernement et publié en novembre, on y stipule que le triage s’enclenchera lorsque le taux d’occupation des 1374 lits de soins intensifs – désignés COVID-19 ou non – sera de plus de 200 % à la grandeur du Québec.

Le Dr Germain Poirier précise que nous ne sommes pas encore rendus à cette situation.