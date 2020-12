Identifié récemment au Québec | «En absolu, le nouveau variant va causer plus d’hospitalisations»

«Certains changements n’ont pas d’impact pour le virus. Ceux qui n’avantagent pas celui-ci disparaissent assez vite. D’autres variants facilitent la survie du virus. Dans le cas du nouveau coronavirus, on dit qu’il serait mieux capable de s’attacher aux récepteurs des zones respiratoires. Évidemment, plus il s’installe facilement, plus ses chances de survie sont améliorées. Évidemment,il devrait causer plus de cas de COVID-19. […] En nombre absolu, le nouveau variant va causer plus d’hospitalisation.»