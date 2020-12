Requêtes du gouvernement québécois à propos des voyages | «Ce sont des demandes très raisonnables» -Le ministre fédéral de la Sécurité publique

«On pense qu'il est possible de voyager de manière responsable. On est donc content d'entendre que de nouvelles mesures sont envisagées. Ça fait des mois qu'on demande notamment un test rapide de dépistage dans les aéroports... La surveillance de la quarantaine aussi. Cela dit, les tests à destination ne peuvent pas se faire sans concertation [avec les gouvernements des autres pays]. Sinon, on va se retrouver des milliers de voyageurs coincés à destination.»