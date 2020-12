Vaccination dans un CIUSSS à Montréal | «C’est un énorme défi de vacciner autant de personnes»

«Je me sens bien. J’ai seulement un léger mal de bras. D’après ce que j’entends autour de moi, il y a très peu d’effets secondaires. Je peux moi-même le confirmer. […] C’est un énorme défi de vacciner autant de personnes. Mais, notre espoir est de vacciner le plus de gens possible. [...] On manque de monde de manière chronique un peu partout dans le système de santé. C'est le plus gros problème au cours de la deuxième vague.»