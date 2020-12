Les Québécois dans le sud | «Il va falloir que le gouvernement démontre qu’il est prêt pour ces retours de voyage»

«Il va falloir que le gouvernement montre qu’il est prêt pour ces retours de voyage. On en parle partout. La majorité des Québécois respectent les règles sanitaires. Ceux-ci sont fâchés de voir des gens partir en voyage en ayant parfois des comportements insouciants. Et, ils ont raison. En plus, le variant du virus de propage plus… Le gouvernement Legault doit utiliser des mesures musclées, en collaboration avec le fédéral.»