Rassemblements illégaux pendant les Fêtes | La facture pourrait être salée

Pour ceux et celles qui se disent que de se rassembler dans une résidence privée à l’extérieur de la bulle familiale n’est finalement pas si grave, les policiers répondront aux plaintes des voisins et auront tous les pouvoirs pour identifier les gens faisant partie des rassemblements illégaux et de remettre des constats d’infraction.

Et pour ceux qui refuseraient l’entrée aux policiers lors d’une visite, Daniel Cléroux soutient que si les policiers doivent aller obtenir un mandat… la facture sera vraiment salée.