Vaccins contre la COVID-19 | «Des experts pensent que l’effet du vaccin sera senti dès la mi-mars»

«Il sera distribué en même temps que celui de Pfizer au cours des prochaines semaines. 1,2 million de doses seront offertes au pays. Des spécialistes pensent que l’effet du vaccin sera senti dès la mi-mars. Marie-France Raynault, experte en médecine préventive attachée à l'Université de Montréal, et le virologue Benoît Barbeau, professeur à l'UQAM, estiment que l'arrivée d'un second vaccin inversera la tendance quant au nombre d'hospitalisations dans environ trois mois. Le taux d’hospitalisation baissera donc de manière significative au printemps, au Québec. Le vaccin de Moderna sera d’abord utilisé dans les régions du nord, en raison de sa manipulation et de son transport plus simples que celui de Pfizer.»