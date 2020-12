Voyage dans le Sud en temps de pandémie | «C'est le pire des comportements»

«C'est le pire des comportements. Aller dans le Sud alors que la population se bat contre le virus donne une idée de ces gens. Le processus impliquant un voyage comporte de grands risques à propos de la contamination. On pense à l'aéroport, au transport en voiture, aux différentes files, dont celles dans les l'aéroports... Un tout-inclus est similaire à un bateau de croisière. Et on a vu dans le passé que le résultat peut être catastrophique.»