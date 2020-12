Front commun à l'Assemblée nationale | Les partis demandent le respect des consignes sanitaires pendant les Fêtes

À l’approche de Noël, le premier ministre François Legault et les trois autres chefs de partis à l’Assemblée nationale ont tenu un point de presse conjoint afin de rappeler à quel point la situation touchant la pandémie est grave au Québec.

En évoquant une trêve du temps des Fêtes, le premier ministre caquiste a remercié ses collègues Dominique Anglade (PLQ), Manon Massé (QS) et Paul St-Pierre Plamondon (PQ) en soulignant à quel point «c’est important qu’on soit ensemble, qu’on soit unis pour, carrément, sauver notre réseau de la santé.»

En notant que le Québec a établi un record quotidien de 2 183 cas, François Legault dit s’inquiéter du nombre d’hospitalisations (1055) et des quelque 7000 travailleurs et travailleuses de la santé qui sont en congé de maladie. Et pour aider ces derniers, il importe de respecter les consignes sanitaires.

Les restaurants sont fermés, les écoles sont fermées et les commerces non essentiels le seront dès vendredi, mais le gouvernement ne contrôle pas ce qui se passe dans les maisons.