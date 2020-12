«On s'attend à ce que les pharmacies soient soumises aux mêmes règles que les autres services essentiels»

Les pharmacies, les détaillants en alimentation, les garages, les animaleries et les quincailleries pourront demeurer ouverts à compter du 25 décembre pour vendre aux consommateurs des biens essentiels. Or, les pharmacies seront soumises aux mêmes règles que les magasins de grande surface pour la vente de produits non essentiels lors de la fermeture des magasins.

C'est ce qu'a expliqué le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin, qui était en entrevue avec Paul Houde, dimanche matin.

Il sera possible de se procurer des médicaments, mais pas tout ce qui est en tablette.