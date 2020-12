La COVID-19 en Suède | «Le discours du roi a certainement provoqué un petit tremblement de terre»

Reconnue pour avoir pris peu de mesures contraignantes contre la pandémie au début de la crise, la population suédoise affronte difficilement la seconde vague.

La moyenne quotidienne est de 6000 à 7000 nouveaux cas; les hospitalisations atteignent un niveau record et on compte plus de 1900 décès depuis le début novembre.

Il y a eu 7800 morts associées à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, contrairement à 1000 décès dans le pays voisin, le Danemark.

Le roi de Suède a d'ailleurs affirmé que son pays a échoué dans sa lutte contre la COVID-19.

Dans des extraits d'une entrevue de fin d'année, il a ajouté que le nombre de morts est terrible et fait souffrir.