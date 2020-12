Positifs ou en attente d'un résultat de test COVID l «Près de 1000 personnes du réseau de la santé sont absentes à Montréal»

Montréal connaît des nombres de cas quotidiens de COVID-19 jamais vus et si mercredi on dénombrait 130 éclosions dans les écoles et 172 en milieux de travail, surtout dans des commerces, les hôpitaux montréalais subissent également de nombreux contrecoups, dont parmi le personnel.

Soulignant la trentaine d'éclosions dans des hôpitaux, notamment à l'hôpital de Verdun, « c'est près de 1000 personnes du réseau de la santé absentes à Montréal», disait Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal, au micro de Paul Arcand.