Bébés de la DPJ dans une base de plein air pour les Fêtes | «Je trouve ça épouvantable» - Bernard Drainville

«J’aime à dire que l’établissement me donne souvent des ulcères, mais il a grossi phénoménalement depuis hier. Comprenez-moi bien, je suis certaine que les éducateurs en place vont tout faire pour que les bébés soient bien, mais à cet âge, ils ont besoin de bras maternels. On sait qu’on est des parents d’accueil, mais on est capable de donner de la chaleur, de l’affection et de la stabilité. Je ne peux pas concevoir qu’on est rendu là. C’est comme si on revenait au temps où les sœurs prenaient soin des orphelins dans les crèches.