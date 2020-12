Bilan de la COVID-19, mardi | Le nombre d'hospitalisations toujours en hausse au Québec

Le plus récent bilan fait état d'une augmentation de 69 hospitalisations pour un total de 959 personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 au Québec.

De ce nombre, 125 se trouvent aux soins intensifs.

Par ailleurs, on recense, mardi, 1 741 nouveaux cas et 39 décès de plus.

Montréal, la Montérégie, Laval et la Capitale-Nationale sont les régions les plus touchées.

Québec indique que 298 doses de vaccins ont été administrées dans la journée de lundi.

Record en Ontario

L'Ontario a brisé son triste record de cas quotidiens avec 2 275.

Le gouvernement ontarien a cependant précisé que ce nombre très élevé de nouveaux cas en 24 heures survient après « un changement au niveau de la compilation des données ».

Le bilan quotidien fait également état de 20 nouveaux décès liés à la COVID-19.