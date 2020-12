« On n'a absolument pas la capacité de continuer à annuler des opérations » -Dr Karl Weiss

« On a eu une augmentation du nombre de cas, mais dans les derniers dix jours on a testé plus au Québec (...) On est dans une situation fragile, mais loin d'être catastrophique. Il y a des régions où la demande met de la pression sur le système: la région de Québec, la région de Chaudière-Appalaches, la Mauricie, le Saguenay. Montréal est dans une situation moins tendue que les autres régions globalement. »