À VOIR | La première Québécoise à recevoir le vaccin contre la COVID-19

«C'est une grande journée historique pour le Québec. C'est comme un grand marathon de neuf mois et on commence à voir la lumière au bout du tunnel, la ligne d'arrivée. On va vacciner 5000 personnes à Montréal et à Québec au cours des prochains jours, des résidents ainsi que du personnel soignant. D'ici le 4 janvier, on va pouvoir vacciner 50 000 personnes»