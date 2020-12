«Il faut vite repenser l’offre des soins aux personnes âgées» -Marie Rinfret

Le rapport d’étape de la protectrice du citoyen a été présenté jeudi. Marie Rinfret y partage des constats troublants.

Selon Mme Rinfret, qui a accordé une entrevue à Paul Arcand vendredi, les ressources déployées dans les CHSLD n’ont pas été à la hauteur. De nombreux témoins de la crise décrivent les centres d’hébergement de soins de longue durée comme étant «désorganisés et à bout de souffle».

On peut lire dans le rapport que la menace de la COVID-19 a été sous-estimée dans les CHSLD et que la préparation face à la pandémie s'est surtout effectuée dans les hôpitaux. Mme Rinfret estime que le gouvernement a failli à son devoir de protéger les plus vulnérables.

Elle plaide entre autres en faveur de la présence des proches aidants, de la mise en place d'une culture forte de prévention et de contrôle des infections, et du recours à des incitatifs pour contrer la pénurie de personnel.