Rapport de la protectrice du citoyen à propos des CHLSD | «Personne n’est surpris, mais c’est franchement honteux»

«Personne n’est surpris, mais c’est franchement honteux. Le rapport décrit l’horreur : des établissements désorganisés, qui manquent de personnel et d’équipement, où des infections se propageaient à la vitesse de l’éclair. Autrement dit, c’était la recette parfaite pour cette tuerie survenue au printemps. C’est dégueulasse. C’est impossible de croire qu’on s’est retrouvé dans une telle situation au Québec. Évidemment, on va blâmer tous les gouvernements précédents. On n’était pas prêt et on l’a échappé collectivement. Ce triste scénario était écrit dans le ciel...»