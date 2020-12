Réactions allergiques au vaccin Pfizer | Attendez-vous à «des échecs vaccinaux», selon Benoit Masse

« Lorsqu'on va vacciner des millions de personnes il va arriver des effets indésirables comme ceux qu'on a vus en Angleterre (...) C'est excessivement rare ou faudra quantifier, des réactions allergiques ce n'est pas juste avec ce vaccin-là (...) On va voir des échecs vaccinaux. On va entendre parler de personnes qui ont été vaccinés et quatre ou cinq semaines après qu'ils ont attrapé la COVID (...) Ça va arriver parce que le vaccin n'est pas parfait. Le vaccin réduit réduit la sévérité de la maladie et ça va évidemment aider énormément à désengorger les hôpitaux. »