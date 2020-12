Approbation du vaccin Pfizer | «Ce n'est pas parce qu'on est allé plus vite qu'on a tourné les coins ronds» -Marc Berthiaume, Santé Canada

« Évidemment, beaucoup de pays comme le Canada et d’autres pays ont mis de l’argent dans la recherche. Encore là, l’argent sert à accélérer la recherche. Et quand Pfizer a fait les essais cliniques, il y avait des gens motivés qui voulaient participer. »

Concrètement, certains vaccins mettent entre trois et sept ans avant d'être crées et leur approbation prend 300 jours. Cette fois, ça aura pris moins d’un an pour la mise au point et deux mois pour l’approuver.