«Je n'ai jamais eu de doutes sur les compétences du Dr Arruda» -Gabriel Nadeau-Dubois

« Depuis des mois, il y a des points de presse où le Dr Arruda et Monsieur Legault sont ensemble. On a intégré ça. La vérité, c’est que dans la plupart des pays, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Habituellement, les politiciens font leur point de presse d’un côté et les scientifiques font leur point de presse de l’autre. Nous, c’est tout mélangé.