On commence par qui ? | On vaccinera contre la COVID-19 dès la semaine prochaine au Québec

« On va vacciner les résidents en CHLD et on va vacciner en même temps les gens qui travaillent auprès d’eux, avec eux (...) Les autres qui suivent tout de suite après, ce sont les travailleurs de la santé qui sont en contacts directs avec les patients et tout de suite après et presque ensemble les personnes qui vivent dans des résidences pour personnes âgées et les gens des communautés qui sont très éloignées. Ça c'est vraiment le premier trimestre et les personnes qu'on va tenter de rejoindre en priorité à travers tout le Québec.»