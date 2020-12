Augmentation du salaire des médecins spécialistes | «À pouvoir d’achat égal, les médecins du Québec sont les mieux payés au monde» - Dr Amir Khadir

«Ce paiement à l'acte nous coûte très cher et entraîne des aberrations. C'est à notre ministère de voir à ça, surtout que ça fait des mois et des mois que les infirmières attendent une augmentation que nous les médecins avons eue, parfois de l'ordre de 20%. Ces injustices causent beaucoup de tort au réseau de la santé parce qu'on perd des infirmières. Peut-on les traiter avec respect, dignité et une attention beaucoup plus grande que pour des élites gâtées auxquelles j'appartiens comme médecin? Peut-on être un peu plus équitable?»