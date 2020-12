L’importance de soutenir les travailleurs de la santé | Le cri du coeur du Dr Bensoussan

« C'est dur, c'est dur pour toutes les travailleuses et travailleurs de la santé (...) À Charles-LeMoyne, toujours en première ligne de la gestion de la pandémie et de la COVID, on a appris qu'on rentrait de nouveau dans une période de délestage, c'est-à-dire que le vase déborde. On n'a plus assez de personnel; on va annuler des endoscopies on va annuler des cliniques externes. »