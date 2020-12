COVID-19, lundi | 1577 cas, 22 morts et un total de 818 hospitalisations

Le plus récent bilan québécois fait état de 1577 nouveaux cas de COVID-19 et 22 morts de plus.

Le Québec dépasse le cap des 800 personnes hospitalisées.

Le plus récent bilan, lundi, fait état d'une hausse de 40 patients pour un total de 818 hospitalisations. De ce nombre, 105 personnes se trouvent aux soins intensifs.

Les régions de Montréal, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de Lanaudière sont les plus fortement touchées.

En Ontario

1925 nouveaux cas de COVID-19 sont recensés, lundi, en Ontario. C'est la deuxième journée de suite que la province dépasse le plateau des 1900 infections.