Coronavirus | L'est du Bas-Saint-Laurent en zone rouge dès lundi

Une nouvelle région du Québec basculera sous peu en zone rouge : une partie du Bas Saint-Laurent sera en alerte maximale dès minuit dans la nuit de dimanche à lundi.

Il s'agit plus précisément des secteurs de l'est de la région qui comprend notamment les villes de Rimouski et de Matane, soit les MRC de Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie et La Matapédia.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué que la hausse du nombre de cas de COVID-19 a évolué rapidement dans ces secteurs, rendant plus fragile la capacité d'accueil du système hospitalier régional.

Les mesures concernant les milieux scolaire et sportif entreront en vigueur mercredi.