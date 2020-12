Pas de rassemblement à Noël | «C’est la meilleure décision» - Dr Don Sheppard

Le milieu médical a poussé un soupir de soulagement et s'est réjoui de la décision du gouvernement Legault de finalement interdire les rassemblements de Noël en zones rouges.

Alors que les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès liés à la COVID-19 ne cessent d’augmenter depuis octobre, de nombreux professionnels de la santé s’inquiétaient de la possibilité que les Québécois puissent se réunir à Noël et que la propagation soit encore plus grande en janvier.

Ils ont donc été soulagés d’apprendre, jeudi, que le gouvernement Legault fait marche arrière et interdit les rassemblements durant la période des Fêtes.