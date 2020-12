Vaccination contre la COVID-19 | Le Canada est en pleine préparation

Le Canada se prépare activement, afin de mettre en place sa plus ambitieuse et plus complexe opération de vaccination au pays.

En point de presse jeudi, les autorités ont réaffirmé qu’elles s'attendent à recevoir les premières doses de vaccin contre la COVID-19 dès le début du mois de janvier.

D’ici là, on planifie la distribution des vaccins. Et pour s’assurer que cette importante opération de vaccination se déroule rondement, on effectuera une grande simulation qui aura lieu la semaine prochaine et qui impliquera l'ensemble des provinces et territoires.