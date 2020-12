Incapacité d’aplatir la courbe de la 2e vague de coronavirus | «C’est le magasinage et les préparatifs du temps de Fêtes»

Alors que la deuxième vague de coronavirus fait rage depuis maintenant trois mois au Québec, le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter de façon inquiétante.

Comment expliquer l’incapacité des Québécois d’aplatir la courbe de cette deuxième vague de coronavirus?

En entrevue avec Marie-Claude Lavallée, Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a d’abord pointé du doigt la météo qui fait en sorte que les Québécois sont plus souvent à l’intérieur et cela permet au virus de se propager plus facilement.

Mais Dr Marquis cible également la période des Fêtes et le relâchement de certains Québécois.