Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais | À la recherche de dons pour payer des purificateurs d’air dans les classes

«Oui, on a beaucoup parlé d’intimidation, mais on est de plus en plus dans la création de milieux positifs et bienveillants. Lors d’un colloque qu’on a organisé la semaine dernière, ce qui ressortait, c’est qu’il y avait beaucoup d’anxiété chez les enseignants, beaucoup d’agressivité dans les classes-bulles. Si on peut au moins leur enlever cette anxiété, tout le monde va être mieux. Ce n’est pas garanti à 100%, mais les risques sont énormément diminués et après la pandémie, ils vont pouvoir les utiliser pour les virus, les moisissures…»