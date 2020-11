Pour améliorer le fonctionnement de la DPJ | Ça prend un directeur national

«Il y a un besoin très clair d’harmoniser les pratiques et d’avoir les plus haut standards pour prendre soin des familles et des enfants. Et ce sera le rôle du directeur national. La DPJ, c’est une mission d’État, c’est très intrusif dans les familles, ç’a des conséquences importantes. Il faut donc les uniformiser et être capable d’appliquer la loi de façon uniforme»