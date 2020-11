Coronavirus | 1480 nouveaux cas et 37 décès

Le Québec dénombre 1480 nouveaux cas de coronavirus et 37 décès supplémentaires au terme de la mise à jour effectuée samedi par la santé publique.

La province fracasse ainsi son sommet de 1464 cas au quotidien établi 48 heures plus tôt, faisant passer à 139 643 le nombre de personnes infectées sur le territoire depuis le début de la pandéemie.

On compte 37 décès supplémentaires pour un total de 7021. Dix d'entre eux sont survenus dans les 24 dernières heures, les autres remontant à des dates antérieures.

Les hospitalisations sont désormais de 678 patients, neuf de plus que la veille. Du nombre, on compte trois personnes de plus aux soins intensifs pour un totsal de 93.