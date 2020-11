COVID-19 | Québec se prépare activement pour la campagne de vaccination

«De ce qu’on comprend, on aura des quantités de vaccin relativement modestes au début qui vont arriver progressivement. Donc, on pourra s’adapter. Lors de la campagne de vaccination contre la grippe pandémique, le H1N1 en 2009, on a vacciné plus que la moitié des Québécois en dedans de deux mois. Donc, si on étale ça sur plusieurs mois, on devrait être capable d’y arriver»