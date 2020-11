COVID-19, mardi | 45 décès, 1124 nouveaux cas au Québec

Le plus récent bilan québécois de la pandémie fait état de 45 décès et plus de 1100 nouveaux cas, mardi, où le nombre d'hospitalisations a augmenté de 21, pour atteindre 655, dont 96 aux soins intensifs.

Les régions avec le plus de nouveaux cas sont dans l'ordre, Montréal, Québec, la Montérégie et le Saguenay Lac-Saint-Jean, qui enregistre son plus bas nombre depuis une semaine.

L'Ontario rapporte pour sa part un peu plus de 1000 cas, mais on précise qu'une erreur de données abaisse le nombre de mardi et avait accru celui de lundi.

Bilan de la situation au Québec

- Québec rapporte 45 décès, dont 9 au cours des 24 dernières heures, 34 qui sont survenus entre les 17 et 22 novembre et 2 avant le 17 novembre.

- Un total de 6887 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie;

- 1124 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au cours des 24 dernières heures pour un total de 134 330 cas positifs depuis le début de la pandémie;

- 655 personnes sont hospitalisées, une augmentation de 21 par rapport à la veille;

- 96 personnes sont toujours aux soins intensifs, une diminution de 2 par rapport à la veille;

- 20 400 tests de dépistage ont été effectués le 22 novembre pour un total de 3 726 800 prélèvements.