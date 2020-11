COVID-19 | Un 3e vaccin se rapproche

Le vaccin d'AstraZeneca et Oxford contre la COVID-19 est efficace à 70% en moyenne, selon les résultats intermédiaires des essais cliniques rendus publics.

Ce pourcentage est plus faible que ceux de Pfizer et Moderna, cependant le vaccin britannique est moins coûteux à produire et plus facile à stocker.

AstraZeneca assure que son vaccin est « hautement efficace » pour prévenir la maladie et qu'aucun participant aux essais n'a développé de formes sévères ou n'a dû être hospitalisé.

Ces résultats préliminaires sont issus d’essais cliniques réalisés au Brésil et au Royaume-Uni.