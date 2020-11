Bilan lundi | 1164 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès

Le Québec recense, lundi, 1164 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès supplémentaires.

Le nombre d'hospitalisations a reculé de 8, pour un total de 634, dont 98 aux soins intensifs.

La situation reste difficile au Saguenay-Lac-Saint-Jean, région la plus touchée derrière Montréal pour le plus grand nombre de nouveaux cas.

En Ontario, on rapporte 1589 nouveaux cas et 19 décès en ce premier jour de confinement à Toronto et Peel.

Bilan de la situation au Québec

- Québec rapporte 13 décès, dont 3 au cours des 24 dernières heures et 10 qui sont survenus entre les 16 et 21 novembre.

- Un total de 6842 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie;

- 1164 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au cours des 24 dernières heures pour un total de 133 206 cas positifs depuis le début de la pandémie;

- 634 personnes sont hospitalisées, une diminution de 8 par rapport à la veille;

- 98 personnes sont toujours aux soins intensifs, une diminution de 5 par rapport à la veille;

- 20 017 tests de dépistage ont été effectués le 21 novembre pour un total de 3 706 400 prélèvements.