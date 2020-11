Rassemblements à Noël | «La recommandation, c’est d’en faire le moins possible» -Horacio Arruda

Le médecin s’inquiète de ce qu’il voit dans le reste du Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Il rappelle néanmoins que le plateau des infections devra être sensiblement le même que présentement où à la baisse.

« On a annoncé ça maintenant, dans une perspective que les gens puissent un peu planifier le temps des Fêtes. On sait que si on dit aux gens : « Restez chez vous ». On est convaincus que beaucoup de gens vont le faire pareil. Toute prohibition entraîne souvent des conséquences majeures. »